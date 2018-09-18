السفير السوري بلبنان في مقابلة: اتفاق إدلب اختبار لتركيا
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
بيروت (رويترز) - قال السفير السوري لدى لبنان يوم الثلاثاء إن الاتفاق الروسي التركي على إقامة منطقة عازلة في إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة سيكون اختبارا لقدرة أنقرة على الوفاء بالتزاماتها.
وقال علي عبد الكريم في مقابلة مع قناة الجديد اللبنانية إنه يعتبر الاتفاق اختبارا لمدى قدرة أنقرة على الالتزام بهذا القرار، مضيفا أن تركيا تحت ضغط الآن وأنه يعتقد أنها ستحاول.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز