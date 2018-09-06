السلطات العراقية تفرض حظر تجول في البصرة لمواجهة الاحتجاجات
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محتجون عراقيون في البصرة يوم الأربعاء. تصوير: علاء المرجاني - رويترز.(reuters_tickers)
أربيل (العراق) (رويترز) - قال متحدث باسم وزارة الداخلية العراقية في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن السلطات العراقية أعلنت حظر التجول في البصرة اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش) للتصدي للاحتجاجات في المدينة.
ولقي 7 محتجين حتفهم في ثاني كبرى مدن العراق في الأيام الأخيرة فيما اشتبك المحتجون مع قوات الأمن بسبب غضبهم من انقطاع الكهرباء وتلوث المياه والبطالة وعدم توفر خدمات حكومية.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
رويترز