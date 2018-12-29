السلطات المغربية تعتقل سويسريا لارتباطه بمقتل سائحتين

هذا المحتوى تم نشره يوم 29 ديسمبر, 2018 09:51 م

الدنمركية لويسا فستراجر جيسبرسن (24 عاما) في صورة بدون تاريخ حصلت عليها رويترز من على وسائل للتواصل الاجتماعي يوم 20 ديسمبر كانون الأول 2018. (صورة لرويترز ويتم توزيعها كما تلقتها كخدمة لعملائها. هذه الصورة للأغراض التحريرية فقط. ليست للبيع ولا يسمح باستخدامها في حملات تسويقية أو إعلانية).

الرباط (رويترز) - ذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب أن السلطات المغربية اعتقلت رجلا من سويسرا يوم السبت فيما يتصل بجريمة مقتل سائحتين إحداهما دنمركية والأخرى نرويجية.

وعُثر في 17 ديسمبر كانون الأول على جثتي الدنمركية لويسا فستراجر جيسبرسن (24 عاما) والنرويجية مارين يولاند (28 عاما) مذبوحتين في منطقة معزولة قرب قرية إمليل بمنطقة جبال أطلس.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية إن الرجل المعتقل مشتبه به أيضا في الضلوع في تجنيد مواطنين من المغرب ومن منطقة جنوب الصحراء لتنفيذ "مؤامرات إرهابية" ضد أهداف أجنبية وقوات الأمن في المغرب بغية الاستيلاء على أسلحتهم.

وأضاف المكتب أنه احتجز أيضا رجلا من إسبانيا يحمل إقامة بالمغرب.

كانت السلطات المغربية قد اعتقلت 19 شخصا آخرين فيما يتصل بالقضية بينهم أربعة أشخاص هم المشتبه بهم الرئيسيون الذين بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية في تسجيل مصور جرى إعداده قبل ثلاثة أيام من العثور على جثتي السائحتين.

ووصفت الشرطة والناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني المغربي أبو بكر سابك الأربعة بأنهم "ذئاب منفردة". وقال سابك "العملية الإجرامية التي ارتكبت لم يكن مخططا لها مسبقا أو بتنسيق مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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