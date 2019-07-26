هذا المحتوى تم نشره يوم 26 يوليو, 2019 01:32 م

الرباط (رويترز) - قالت السلطات المحلية يوم الجمعة إن 15 شخصا لقوا حتفهم بسبب انجراف للتربة في جبال أطلس بجنوب مدينة مراكش المغربية.

ووقع الحادث بسبب الأمطار الغزيرة وأدى إلى دفن السيارة الفان التي كانت تقل الضحايا مساء الأربعاء في منطقة أسني.

وقالت السلطات في بيان إنها انتشلت جثث 11 امرأة وثلاثة رجال وطفل من السيارة أثناء الليل.

وذكر شهود أن السيارة كانت تقل الركاب من مدينة الدار البيضاء إلى قرية تالوين التي تبعد 670 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة الرباط.

وخلف الحادث كومة من الأتربة والأوحال بارتفاع 20 مترا مما أغلق الطريق الجبلي.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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