هذا المحتوى تم نشره يوم 01 فبراير, 2020 03:37 م

القاهرة (رويترز) - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم السبت إن السلطة الفلسطينية قررت قطع كل علاقاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك العلاقات الأمنية، بعد رفض الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسبوع الماضي للسلام في الشرق الأوسط.

وأكد عباس، خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، رفضه الكامل لخطة ترامب والتي تدعو لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح بحدود يجري ترسيمها بما يتماشى مع احتياجات إسرائيل الأمنية.

وقال عباس خلال الجلسة الطارئة، التي تنعقد لمدة يوم واحد لبحث خطة ترامب، "أبلغنا الإسرائيليين والأمريكان... بأنه لن يكون هناك أي علاقة معكم ومع الولايات المتحدة الأمريكية، بما ذلك العلاقات الأمنية، في ضوء تنكركم من الاتفاقات الموقعة والشرعية الدولية".

ولم يصدر تعليق من المسؤولين الإسرائيليين على تصريحات عباس.

وتتعاون إسرائيل والقوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية منذ وقت طويل في توفير الأمن في مناطق الضفة الغربية المحتلة الواقعة تحت سيطرة فلسطينية. كما أن للسلطة الفلسطينية اتفاقات للتعاون في مجال المخابرات مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه). واستمرت هذه الاتفاقات حتى بعد أن بدأ الفلسطينيون مقاطعتهم لجهود السلام التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2017.

وقال عباس إنه رفض أن يناقش مع ترامب خطته هاتفيا كما رفض استلام نسخة من الخطة لدراستها.

وتدعو خطة ترامب، التي أُعلنت يوم الثلاثاء، كذلك إلى الاعتراف بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وبالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل.

(تغطية صحفية عمر فهمي وأولف ليسينج ورامي أيوب ونضال المغربي - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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