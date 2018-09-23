السلطة وسكان الخان الأحمر يرفضون مهلة هدم مساكنهم طواعية
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فلسطيني يشتبك مع جنود إسرائيليين اثناء احتجاج على خطة إسرائيلية لهدم قرية الخان الأحمر في الضفة الغربية يوم 14 سبتمبر أيلول 2018. تصوير: موسى قواسمة - رويترز(reuters_tickers)
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - رفضت السلطة الفلسطينية وسكان الخان الأحمر يوم الأحد مهلة إسرائيلية لهدم مساكنهم وإخلاء المكان طواعية بحلول مطلع الشهر المقبل.
وسلم الجيش الإسرائيلي يوم الأحد سكان الخان الأحمر قرارا مكتوبا جاء فيه "بموجب قرار محكمة العدل العليا والقانون عليكم هدم كل المباني المقامة داخل نطاق الخان الأحمر بشكل ذاتي" وذلك حتى أول أكتوبر تشرين الأول.
وأضاف القرار "بحال تمتنعون عن تنفيذ ذلك ستعمل سلطات المنطقة لتنفيذ أوامر الهدم بموجب قرار المحكمة والقانون".
وقال وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لرويترز "نرفض هذا التهديد ونصر على بقائنا وسنتصدى لعملية الهدم".
وأضاف "هذا كان متوقعا. إسرائيل تريد تنفيذ القرار بعد انتهاء اجتماعات الجمعية العامة في الأمم المتحدة والأعياد اليهودية".
وقال فيصل أبو داهوك أحد سكان الخان الأحمر الذي يعيش فيه ما يقارب 180 شخصا وفيه مدرسة تضم نحو 180 طالبا وطالبة من ستة تجمعات بدوية مجاورة "لن نخلي المكان طواعية".
وأضاف لرويترز "بإمكان قوات الاحتلال التي تملك الجيش والسلاح أن تخلينا بالقوة ولكن لا يوجد مكان آخر نذهب إليه ونرفض إعطاؤنا أي مكان آخر لنذهب اليه".
(تغطية صحفية علي صوافطة - تحرير نادية الجويلي)
رويترز