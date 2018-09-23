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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 سبتمبر, 2018 08:59 ص 23 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 08:59

فلسطيني يشتبك مع جنود إسرائيليين اثناء احتجاج على خطة إسرائيلية لهدم قرية الخان الأحمر في الضفة الغربية يوم 14 سبتمبر أيلول 2018. تصوير: موسى قواسمة - رويترز (reuters_tickers)