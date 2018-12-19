السناتور الجمهوري جراهام يقول انسحاب القوات الأمريكية من سوريا سيكون خطأ

واشنطن (رويترز) - قال السناتور الجمهوري لينزي جراهام،المدافع الدائم عن الرئيس، إن أي قرار يتخذه الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا سيكون "خطأ".
وقال جراهام في بيان "الانسحاب الأمريكي في هذا التوقيت سيكون انتصارا كبيرا لتنظيم الدولة الإسلامية وإيران وبشار الأسد وروسيا. أخشى أن يؤدي ذلك إلى عواقب مدمرة على أمتنا والمنطقة والعالم بأسره".
وأضاف "سيزيد من صعوبة الاستعانة بشركاء في المستقبل للتصدي للإسلام الراديكالي. وستعتبر إيران وغيرها من الأطراف الشريرة ذلك دلالة على الضعف الأمريكي في الجهود الرامية لاحتواء النفوذ الإيراني".
وقال مسؤولون أمريكيون يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تدرس انسحابا كاملا للقوات الأمريكية من سوريا مع اكتمال حملتها لاستعادة السيطرة على جميع الأراضي التي كانت تسيطر عليها الدولة الإسلامية.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)