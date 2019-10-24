هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أكتوبر, 2019 09:03 م

واشنطن (رويترز) - قال السناتور الجمهوري لينزي جراهام يوم الخميس إن قادة عسكريين أمريكيين يعدون خطة من شأنها منع تنظيم الدولة الإسلامية من العودة للظهور في سوريا ومنع وقوع النفط السوري في أيدي إيران أو التنظيم المتشدد.

وأضاف جراهام للصحفيين بعد أن تلقى إفادة من رئيس هيئة الأركان المشتركة في البيت الأبيض "هناك خطة قيد الإعداد من هيئة الأركان المشتركة أعتقد أنها قد تنجح.. قد يمكنا ذلك مما نريد لمنع داعش من العودة للظهور ومنع إيران من الاستيلاء على النفط وداعش من الاستيلاء على النفط".

وتابع قائلا "أشعر إلى حد ما بأن خطة يجري إعدادها ستلبي أهدافنا الجوهرية في سوريا".

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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