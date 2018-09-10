السودان سيشكل حكومة جديدة خلال يومين
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الرئيس السوداني عمر البشير - صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
الخرطوم (رويترز) - قال الرئيس السوداني عمر البشير يوم الاثنين إن بلاده ستشكل حكومة جديدة في غضون يومين.
جاء ذلك بعد يوم من حل الحكومة، التي تعاني ضائقة مالية، وتقليص عدد الوزارات بنحو الثلث في مواجهة أزمة اقتصادية متفاقمة.
ويحاول السودان خفض الإنفاق في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد أزمة، إذ تضرر في الشهور القليلة الماضية بسبب نقص العملة الصعبة والسلع الأساسية مثل الوقود والخبز.
وبعد اجتماع عاجل للحزب الحاكم لبحث الوضع الاقتصادي يوم الاحد، عين البشير معتز موسى رئيسا جديدا للوزراء وطلب منه تشكيل حكومة تضم 21 وزيرا بدلا من 31 في إطار جهود لخفض التكاليف.
وقال البشير في خطاب بثه التلفزيون الرسمي يوم الاثنين إن الحكومة الجديدة سوف تتطلع إلى خفض الإنفاق "لحده الأدنى" دون يحدد طبيعة التخفيضات.
وقال "سوف يتم خلال اليومين القادمين تشكيل حكومة الوفاق الوطني لتنفيذ برامج خفض الإنفاق الحكومي وإصلاح الخدمة المدنية واستئصال الفساد بكافة أشكاله وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار".
ولم يتم الإفصاح عن الوزارات التي سيتم إلغاؤها، لكن مسؤولا في الحزب الحاكم قال يوم الاحد إن وزراء الخارجية والدفاع والشؤون الرئاسية سيحتفظون بمناصبهم.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)
رويترز