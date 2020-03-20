هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مارس, 2020 08:35 م

الخرطوم (رويترز) - أكد السودان يوم الجمعة ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا في العاصمة الخرطوم بينما أعلنت ولاية الخرطوم سلسلة إجراءات لمنع انتشار المرض.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن الحالة الجديدة لرجل أجنبي في الأربعينات من العمر يعمل بمؤسسة دولية وإنه يتلقى الرعاية الصحية اللازمة هو وأسرته.

وذكرت الوكالة أن ولاية الخرطوم قررت منع التجمعات بما فيها الاحتفالات الدينية والمسيرات وإغلاق قاعات الأفراح والأماكن الرياضية والمقاهي.

وأعلن السودان عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا قبل نحو أسبوع. وأغلقت الدولة المطارات والحدود في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

(تغطية صحفية عمر فهمي - إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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