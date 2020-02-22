هذا المحتوى تم نشره يوم 22 فبراير, 2020 02:16 ص

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في برلين يوم 14 فبراير شباط 2020. تصوير: هانيبال هنشكه - رويترز

القاهرة (رويترز) - أمر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يوم السبت بإجراء تحقيق في استخدام قوات الأمن العنف ضد محتجين في الخرطوم.

وقال حمدوك في كلمة تلفزيونية "قررت تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي جرت في 20 و 21 فبراير 2020".

وأضاف أن النائب العام سيرأس اللجنة وسيتم إصدار تقرير نهائي خلال سبعة أيام.

واستخدمت قوات الأمن السودانية يوم الخميس قنابل الغاز والعصي لتفريق آلاف المحتجين الذي احتشدوا للمطالبة بإعادة ضباط بالجيش لوظائفهم بعد إقالتهم في الأسبوع الماضي لرفضهم التصدي لمظاهرات ضد الرئيس السابق عمر البشير حسبما قال شهود.

وذكرت لجنة أطباء مرتبطة بالمعارضة في بيان إن 17 شخصا على الأقل أصيبوا في الاشتباكات.

(تغطية صحفية خالد عبد العزيز-إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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