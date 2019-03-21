هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مارس, 2019 05:16 م

الخرطوم (رويترز) - قالت وزارة الخارجية السودانية يوم الخميس إنها استدعت السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى على خلفية إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية "فتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر خاضعة للسيادة السودانية".

وقالت الوزارة إن وكيل وزارة الخارجية بدر الدين عبد الله عبر للسفير المصري عن احتجاج السودان على هذا الاعلان "مطالبا بعدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب".

وتسيطر مصر على مثلث حلايب الذي يطالب به السودان منذ الخمسينات، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية. وظل لفترة طويلة مصدرا للخلاف بين البلدين.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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