هذا المحتوى تم نشره يوم 15 يناير, 2020 01:24 ص

الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي يتحدث في جوبا بجنوب السودان يوم الثلاثاء. تصوير: جوك سولومون - رويترز.

من خالد عبد العزيز والطيب صديق

الخرطوم (رويترز) - قال سكان ومصدر في الجيش إن أفراد أمن سابقين، على صلة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، اشتبكوا بالأسلحة مع جنود في العاصمة الخرطوم لساعات إلى أن تمكنت قوات حكومية من سحق التمرد في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء.

والاشتباكات هي أكبر مواجهة حتى الآن بين الحرس القديم وأنصار الحكومة الجديدة التي ساعدت في الإطاحة بالبشير في أبريل نيسان بعد أن أمضى 30 عاما في الحكم.

وقال مصدر حكومي لرويترز إن المسلحين، وهم عاملون سابقون في جهاز الأمن والمخابرات العامة السوداني، أغلقوا كذلك حقلي نفط صغيرين في دارفور احتجاجا على المكافأة المالية والمزايا التي أقرتها الجهات الرسمية مقابل إنهاء خدماتهم. وينتج الحقلان نحو خمسة آلاف برميل من النفط يوميا.

وقال مصدر عسكري لرويترز إن القوات المسلحة السودانية تمكنت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء من استعادة جميع مقار المخابرات التي أطلق عاملون سابقون في جهاز المخابرات النار منها على القوات الحكومية.

وأضاف المصدر أن العاملين السابقين في جهاز المخابرات استسلموا بعد مفاوضات.

وكانت إعادة هيكلة الجهاز الذي كان يوما مرهوب الجانب وواجه اتهامات بقمع المعارضة أثناء حكم البشير، أحد المطالب الرئيسية للانتفاضة التي أدت إلى رحيله.

وقال سكان إن اشتباكات اندلعت وقت الظهيرة بين العاملين السابقين بجهاز الأمن وقوات موالية للحكومة الانتقالية في منطقة بشمال الخرطوم، حيث ظل دوي إطلاق النار مسموعا لعدة ساعات.

وفي موقع آخر قريب من المطار، قال شهود إن العاملين السابقين بالجهاز سيطروا على مبنى أمني وإن قوات حكومية طوقت هذا المبنى حيث سمع أيضا صوت الرصاص.

وقالت لجنة أطباء مرتبطة بالحكومة المدنية في السودان إن أربعة أشخاص أصيبوا بأعيرة نارية لكن حالتهم مستقرة.

وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد قوات الدعم السريع التي تدعم الحكومة الجديدة إنه لن يعتبر ما حدث اليوم محاولة انقلاب، مشيرا إلى أن مثل هذه الأحداث لن تمر مرور الكرام.

وأضاف أنه لن يتم قبول أي انقلاب أو تغيير غير قانوني، مؤكدا أن التغيير الوحيد سيأتي من الشعب السوداني.

* إغلاق المجال الجوي

قال وزير الإعلام فيصل محمد صالح في بيان أذاعه التلفزيون إن المسلحين عاملون سابقون "رفضوا المقابل المادي الذي أقرته الجهات الرسمية مقابل التسريح".

وقال دقلو إن صلاح قوش رئيس جهاز الأمن والمخابرات السابق وعضوا في الحزب الحاكم أثناء عهد البشير كانا وراء أحداث اليوم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارته إلى جوبا في جنوب السودان اليوم الثلاثاء "ما حدث مخطط قام به صلاح قوش وعدد من الضباط".

وتابع دقلو قائلا إن كثيرين من كبار ضباط جهاز الأمن موالون لقوش الذي يهدف إلى إحداث ارتباك ووقوع اشتباكات.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع قوش، الذي يعتقد أنه موجود في مصر للتعليق.

(شاركت في التغطية نيرة عبد الله - إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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