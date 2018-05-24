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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2018 11:46 ص 24 مايو 2018 - آخر تحديث - 11:46

القاهرة (رويترز) - نقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) الرسمية عن الرئيس عمر حسن البشير قوله إن السودان ملتزم بتحالف تقوده السعودية للقتال في اليمن بعد ثلاثة أسابيع من قول وزير الدفاع السوداني إن الخرطوم تقيم مشاركتها في حرب اليمن.

ويشارك السودان في القتال في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية وله قوات قوامها نحو ثلاثة آلاف جندي وعدة طائرات مقاتلة هناك. وذكرت وسائل إعلام محلية ويمنية أن عشرات الجنود السودانيين قتلوا على جبهات قتال ساحلية.

ونقلت الوكالة عن البشير قوله في اجتماع يوم الأربعاء مع محمد عبد الله العايش مساعد وزير الدفاع السعودي إن الصعوبات الاقتصادية "لن تثني السودان عن لعب دوره العربي في استرداد الشرعية في اليمن باعتبار أن مواقف السودان المبدئية المعلنة هي الدفاع عن أرض الحرمين والتزاما بالأهداف النبيلة التي دعت إلى مشاركته في عاصفة الحزم".

وكان علي سالم وزير الدولة السوداني لشؤون الدفاع قد أبلغ البرلمان في وقت سابق هذا الشهر بأن الخرطوم تعيد تقييم مشاركتها في العمليات.

وذكرت الوكالة أن العايش نقل شكر السعودية للخرطوم على "الأدوار البطولية التي تؤديها القوات السودانية التي ساهمت في الانتصارات والتقدم الذى حققته قوات الحزم في اليمن".

وانقطع التمويل الدولي عن السودان بدرجة كبيرة في العقود الماضية بسبب عقوبات أمريكية رفعت في أكتوبر تشرين الأول. وواجه اقتصاد البلاد صعوبات منذ انفصال الجنوب في عام 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج السودان من النفط مصدر العملة الصعبة للبلاد.

وأرسل السودان قوات لليمن ضمن التحالف الذي تدخل في الحرب الأهلية عام 2015 بقيادة السعودية ضد الحوثيين المدعومين من إيران الذين سيطروا على أغلب المناطق المأهولة في البلاد وأجبروا الرئيس عبد ربه منصور هادي على الخروج منها.

وقال حسن عثمان رزق عضو البرلمان السوداني الذي قاد حملة لسحب القوات السودانية من اليمن لرويترز في وقت سابق هذا الشهر إن قرار إرسال القوات غير شرعي لأن أعضاء البرلمان لم يوافقوا عليه.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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رويترز