السودان يعلن تعيين وزراء جدد للمالية والداخلية بالحكومة الجديدة
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الخرطوم (رويترز) - عين الحزب الحاكم في السودان وزراء جددا للمالية والداخلية والموارد المائية يوم الخميس بعد أيام من حل الحكومة وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.
وقال مسؤول بالحزب إن عبد الله حمدوك تولى وزارة المالية، وشغل أحمد بلال عثمان منصب وزير الداخلية، وعُين خضر محمد قسم الله وزيرا للموارد المائية والكهرباء.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز