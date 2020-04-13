هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أبريل, 2020 08:08 م

الخرطوم (رويترز) - قال وزير الإعلام السوداني فيصل صالح إن السلطات ستفرض العزل العام على العاصمة الخرطوم لثلاثة أسابيع بعد اكتشاف عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الاثنين.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن العزل العام في الخرطوم، أكثر مدن السودان سكانا، سيبدأ يوم السبت. وسجل السودان 29 إصابة وأربع وفيات في المجمل.

وكانت السلطات فرضت حظر التجول على مستوى البلاد وأغلقت المطارات وأوقفت رحلات الحافلات بين المدن.

وقال وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم لرويترز يوم السبت إن السودان يحتاج على نحو عاجل إلى 120 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا وذلك في ظل نقص الإمدادات اللازمة للتصدي الوباء.

وأشار الوزير إلى أن عدد الأسرة الطبية المجهزة بأجهزة تنفس "مئات" فقط.

ويقول محللون إن النظام الصحي بالسودان عانى الإهمال خلال حكم عمر البشير الذي تولى السلطة لمدة ثلاثين عاما وأطيح به العام الماضي.

(تغطية صحفية خالد عبد العزيز ونفيسة الطاهر - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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