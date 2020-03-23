القاهرة (رويترز) - قال عضو مجلس السيادة الحاكم إن السودان سيفرض حظرا للتجول على مستوى البلاد من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي) يوميا اعتبارا من الثلاثاء للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا.

وقال عضو المجلس صديق تاور للتلفزيون الرسمي إن السودان سيوقف أيضا رحلات الحافلات بين المدن والولايات بدءا من الخميس الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وأعلن السودان عن ثاني إصابة بالفيروس يوم الجمعة الماضي وأكد وفاة شخص واحد حتى الآن.

(تغطية عمر فهمي وخالد عبد العزيز - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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