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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 سبتمبر, 2018 02:45 م 07 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:45

من عارف محمد

البصرة (العراق) (رويترز) - دعا المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني يوم الجمعة إلى إعادة إصلاح الوضع السياسي في بغداد ووقف العنف ضد المتظاهرين بعد أيام من احتجاجات شهدت سقوط قتلى اجتاحت مدينة البصرة في جنوب العراق وتسببت في إغلاق الميناء الرئيسي في البلاد.

واتهم السيستاني الزعماء السياسيين بالمسؤولية عن التوتر وقال إن الحكومة الجديدة لا ينبغي أن تشكل "وفق نفس الأسس والمعايير التي اعتُمدت في تشكيل الحكومات السابقة".

وقُتل ما لا يقل عن عشرة محتجين منذ يوم الاثنين في البصرة التي يقطنها نحو مليوني شخص بعدما أحرق سكان، اشتكوا من انهيار البنية التحتية مما تركهم بدون كهرباء أو مياه شرب نظيفة في حرارة الصيف، مباني الحكومة المحلية واشتبكوا مع قوات الأمن.

* "أداء سيء من كبار المسؤولين"

ينأى السيستاني (88 عاما) بنفسه عادة عن الأوضاع السياسية اليومية لكنه يتدخل عندما يرى أن الخطر يهدد مستقبل البلاد.

وفي خطبة الجمعة التي تلاها أحد مساعديه طالب بإنهاء استخدام العنف ضد "المحتجين السلميين" وحمل الساسة مسؤولية الفساد والفقر والبطالة.

وقال السيستاني إن "الاداء السيء من كبار المسؤولين وذوى المناصب الحساسة" أثار غضب سكان البصرة.

وأضاف "لا يمكن أن يتغير هذا الواقع...إذا شُكلت الحكومة القادمة وفق نفس الأسس والمعايير التي اعتُمدت في تشكيل الحكومات السابقة ومن هنا يتعين الضغط باتجاه أن تكون الحكومة الجديدة مختلفة عن سابقاتها".

واستدعى الرئيس المؤقت للبرلمان النواب لجلسة طارئة يوم السبت لمناقشة التوتر.

وقال الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي حل تكتله السياسي في المركز الأول في الانتخابات التي أجريت في مايو أيار، لرئيس الوزراء حيدر العبادي على موقع تويتر "سارع بإطلاق أموال البصرة وتسليمها بأيادي (نزيهة) لتتم المباشرة فورا بمشاريع...مستقبلية".

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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رويترز