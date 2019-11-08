هذا المحتوى تم نشره يوم 08 نوفمبر, 2019 11:46 ص

محتجون عراقيون مناهضون للحكومة يفرون بعد اشتباكات مع أفراد من قوات الأمن في بغداد يوم الخميس. تصوير: علاء المرجاني - رويترز.

بغداد (رويترز) - حث آية الله العظمى علي السيستاني، المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق، يوم الجمعة قوات الأمن على عدم استخدام القوة المفرطة لقمع الاضطرابات المناهضة للحكومة والدائرة منذ أسابيع، في الوقت الذي تواجه فيه السلطات أكبر أزمة في البلاد منذ سنوات.

وحث السيستاني الحكومة على الاستجابة لمطالب المحتجين في أسرع وقت.

ويتحدث السيستاني في الشأن السياسي في أوقات الأزمات وكلماته مؤثرة في الرأي العام بالعراق ذي الأغلبية الشيعية.

وقال ممثل عن السيستاني في خطبة الجمعة بمدينة كربلاء "المحافظة على سلمية الاحتجاجات بمختلف أشكالها تحظى بأهمية كبيرة، والمسؤولية الكبرى في ذلك تقع على عاتق القوات الأمنية بأن يتجنبوا استخدام العنف ولا سيما العنف المفرط في التعامل مع المحتجين السلميين فإنه لا مسوغ له ويؤدي إلى عواقب وخيمة".

واندلعت الاحتجاجات بسبب نقص الوظائف والخدمات في بغداد في الأول من أكتوبر تشرين الأول وسرعان ما امتدت إلى المحافظات الجنوبية. وبدأت قوات الأمن في إطلاق الرصاص الحي لتفريق الاحتجاجات بمجرد اندلاعها تقريبا وقتلت أكثر من 260 شخصا وفقا لأرقام الشرطة والمسعفين.

والآن يطالب المحتجون، ومعظمهم من الشباب العاطلين عن العمل، بإصلاحات في النظام السياسي والنخبة الحاكمة التي تهيمن على مؤسسات الدولة منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2003.

وحذر السيستاني من وجود "أطراف وجهات داخلية وخارجية... قد تسعى اليوم لاستغلال الحركة الاحتجاجية الجارية لتحقيق بعض أهدافها". ولم يذكر تفاصيل

(تغطية صحفية جون ديفيسون وأحمد رشيد وأحمد أبو العينين وراية جلبي - إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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