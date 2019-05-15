هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مايو, 2019 12:59 م

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح أنفاق في الإسماعيلية يوم الخامس من مايو أيار 2019. تصوير: عمرو عبدالله دلش - رويترز

القاهرة (رويترز) - افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء جسرا معلقا ضخما يمر فوق نهر النيل بالقاهرة، ضمن سلسلة مشاريع ضخمة يشرف الجيش على تنفيذها وتهدف إلى تحسين البنية التحتية وتوفير الوظائف.

والجسر، الذي يقع في شمال القاهرة وبالقرب من وسط المدينة، حلقة وصل رئيسية في طريق سريع يمتد من البحر الأحمر وحتى ساحل البحر المتوسط في شمال غرب البلاد، ويهدف إلى تقليل الاختناق المروري في العاصمة.

وتوقفت حركة المرور في بعض مناطق وسط القاهرة صباح يوم الأربعاء حينما توجه السيسي لافتتاح الجسر برفقة وزراء وقيادات عسكرية.

ويبلغ عرض الجسر 67.3 متر ويسير في اتجاهين بكل منهما ست حارات مرورية. وقال طلال عمر المدير الإقليمي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية خلال حفل الافتتاح إن الجسر دخل الموسوعة بوصفه أعرض جسر معلق في العالم.

وأضاف أن الرقم القياسي السابق كان مسجلا في كندا بعرض 65.2 متر. ووفقا لعرض توضيحي أذيع خلال الافتتاح فقد استهلك الجسر في بنائه حوالي مليون متر مكعب من الخرسانة بالإضافة إلى 1400 كيلومتر من الأسلاك الفولاذية لصنع 160 كابل تعليق.

ويمر الجسر فوق جزيرة الوراق الواقعة في وسط النيل والتي يقدر عدد سكانها بحوالي 100 ألف نسمة. وقد احتج بعض سكان الجزيرة على مخطط لهدم منازلها وتحويلها إلى "مجتمع عمراني حضاري".

وخلال تفقده لأعمال إنشاء الجسر الشهر الماضي، نفى السيسي ما يتردد عن وجود نية لبيع أراضي الجزيرة لمستثمرين. وأضاف أن الدولة لا تستطيع طرد السكان بالقوة.

ومن بين المشاريع الضخمة الأخرى التي تم إطلاقها في عهد السيسي مشروع توسيع قناة السويس والذي تم الانتهاء منه في عام 2015، وكذلك مشروع قيد الإنشاء حاليا لبناء عاصمة جديدة في الصحراء شرقي القاهرة.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك