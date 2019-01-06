السيسي يفتتح مسجدا ضخما وأكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط

هذا المحتوى تم نشره يوم 06 يناير, 2019 09:47 م

صورة تجمع بين كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر يوم السبت. تصوير: عمرو عبدالله دلش - رويترز

القاهرة (رويترز) - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر مسجد وكنيسة في مصر في العاصمة الإدارية الجديدة يوم الأحد عشية احتفال الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد في رسالة رمزية للتسامح في البلد الذي يشكل المسلمون أغلبية سكانه.

وسوف يقيم الأقباط، الذين يمثلون أكبر تجمع للمسيحيين في الشرق الأوسط، في منتصف الليل قداسا في كاتدرائية ميلاد المسيح التي وصفتها الحكومة بأنها أكبر كنيسة في الشرق الأوسط وذلك بعد ساعات من الافتتاح.

ويمثل الأقباط نحو 10 في المئة من سكان مصر البالغ عددهم نحو مئة مليون نسمة ويشكون منذ فترة طويلة من التمييز.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي وجود شخصيات أجنبية رفيعة ومسؤولين يحيطون بالسيسي بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وشدت المغنية أنغام بأغنية تحض على التعايش بين المسلمين والمسيحيين فيما كان عرض بالألعاب النارية يضيء سماء المنطقة فوق المسجد والكنيسة.

وقال السيسي في كلمة ألقاها لدى افتتاح الكاتدرائية "اللحظة دي لحظة مهمة في تاريخنا ... احنا (نحن) واحد وهنفضل واحد" في إشارة إلى المسلمين والمسيحيين المصريين.

وقال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية "في هذا اليوم نرى سيادتكم قد وفيتم بهذا الوعد وها نحن نشهد هذا الافتتاح العظيم في هذه المناسبة الجليلة نقدم كل الشكر لسيادتكم ولكل الشركات التي عملت وشاركت في هذه الأبنية ... نقدم الشكر الخاص للقوات المسلحة والهيئة الهندسية التي خططت وأشرفت واهتمت بإنجاز هذا العمل العظيم في هذه الفترة الوجيزة".

وسوف يترأس البابا تواضروس قداس منتصف الليل بحضور السيسي.

وقال الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب إن الإسلام يحض المسلمين على حماية دور العبادة سواء كانت للمسلمين أو المسيحيين أو اليهود.

وأضاف "فيما يتعلق بالكنائس وموقف الإسلام منها.. موضوع الكنائس في الإسلام موضوع محسوم وهو ملخص أن دولة الإسلام ضامنة شرعا لكنائس المسيحين ولمعابد اليهود. هذا حكم شرعي".

ومضى يقول "إذا كان الشرع يكلف المسلمين بحماية المساجد فإنه وبالقدر ذاته يكلف المسلمين بحماية الكنائس".

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعادته بافتتاح الكنيسة وقال على حسابه على تويتر "سعيد لرؤية أصدقائنا في مصر يفتتحون أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط. الرئيس السيسي يقود بلاده إلى مستقبل يتسع للجميع".

وتتسع كاتدرائية ميلاد المسيح المزينة بأيقونات قبطية لأكثر من ثمانية آلاف مصل في حين يتسع مسجد الفتاح العليم لنحو ضعف هذا العدد. وشيدت الحكومة المسجد والكاتدرائية في العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع على بعد 45 كيلومترا إلى الشرق من القاهرة.

وظل العمال يرفعون مخلفات البناء من محيط الكاتدرائية حتى خلال الأسبوعين الماضيين استعدادا للافتتاح الكبير.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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