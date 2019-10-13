هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أكتوبر, 2019 04:10 م

القاهرة (رويترز) - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد إنه سيلتقي مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في روسيا لبحث خلاف بشأن سد النهضة الذي تقوم إثيوبيا ببنائه على نهر النيل لتوليد الكهرباء.

وأضاف السيسي خلال ندوة تثقيفية للقوات المسلحة يوم الأحد "اتفقت مع رئيس الوزراء الاثيوبي أن نلتقي إن شاء الله في موسكو ونتحدث في الموضوع علشان نتحرك للأمام وإن شاء الله الامور تمشي بشكل اللي احنا نحل بيه المسألة دي بشكل أو بأخر".وزادت مواجهة دبلوماسية تحتدم منذ فترة طويلة بشأن بناء وتشغيل السد التوتر بين البلدين. وتخشى مصر أن يهدد السد إمداداتها الشحيحة بالفعل من المياه.

ولم يحدد السيسي موعد اجتماعه برئيس الوزراء الإثيوبي لكن روسيا ستستضيف أول اجتماع قمة روسي-أفريقي في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود يومي 23 و24 أكتوبر تشرين الأول.

وتحدث السيسي وأبي هاتفيا يوم الجمعة بعد فوز رئيس الوزراء الإثيوبي بجائزة نوبل للسلام لجهوده لإحلال السلام مع اريتريا. وهنأ السيسي أبي على فيسبوك.

وقال بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الاتصال تضمن التأكيد على أهمية التغلب على أي عقبة في المفاوضات بشأن سد النهضة.

(تغطية إخبارية للنشرة العربية محمود رضا مراد وعمر فهمي - إعداد أحمد صبحي خليفة - تحرير معاذ عبد العزيز)

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