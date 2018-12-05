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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 ديسمبر, 2018 06:18 م 05 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 18:18

المياه تغرق الطريق إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي الليبية يوم الأربعاء. تصوير: أحمد الربيعي - رويترز. (يحظر إعادة نشر الصورة أو الاحتفاظ بها في أرشيف). (reuters_tickers)