هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مارس, 2019 11:14 ص

مقديشو (رويترز) - انفجرت سيارة ملغومة عند مبنى وزارة العمل بوسط العاصمة الصومالية مقديشو يوم السبت في هجوم أعلنت حركة الشباب الإسلامية المسؤولية عنه.

وقال محمد حسين الرائد بالشرطة "وقع الانفجار الأول عند وزارة العمل... هناك أيضا مبان وزارية أخرى قرب المكان. كان تفجيرا انتحاريا بسيارة ملغومة أتبعه إطلاق نار".

وأضاف أن انفجارا ثانيا أعقب الانفجار الأولي.

وقالت حركة الشباب التي تقاتل من أجل إقامة حكمها الخاص القائم على تفسير متشدد للشريعة الإسلامية إن أحد مقاتليها صدم مبنى الوزارة بسيارة ملغومة ليتيح لآخرين دخوله.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب "نحن داخل المبنى والقتال مستمر. سنذكر التفاصيل لاحقا".

وتسعى حركة الشباب للإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية المدعومة من الغرب. ورغم أن الحركة طُردت من مقديشو في عام 2011 ومن معظم معاقلها الأخرى في أنحاء البلاد بعد ذلك فإنها لا تزال تمثل تهديدا كبيرا وغالبا ما ينفذ مقاتلوها تفجيرات في الصومال وكينيا المجاورة.

وتشارك قوات من كينيا في قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والتي تساعد في الدفاع عن الحكومة المركزية في الصومال.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك