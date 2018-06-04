الشرطة الأردنية: الاحتجاجات على الزيادات الضريبية تحت السيطرة
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الشرطة تشتبك مع محتجين في العاصمة الأردنية عمان قرب مقر رئيس الوزراء الأردني يوم الأحد. تصوير: محمد حامد - رويترز.(reuters_tickers)
عمان (رويترز) - قال مدير الأمن العام الأردني إن قوات الأمن ألقت القبض على 60 شخصا لانتهاك القانون خلال احتجاجات واسعة النطاق على زيادات ضريبية في الأيام القليلة الماضية.
وأضاف اللواء فاضل الحمود في مؤتمر صحفي أن 42 من أفراد قوات الأمن أصيبوا وبعضهم أصيب بألعاب نارية لكن الاحتجاجات تحت السيطرة.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز