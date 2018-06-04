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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 يونيو, 2018 11:30 ص 04 يونيو 2018 - آخر تحديث - 11:30

الشرطة تشتبك مع محتجين في العاصمة الأردنية عمان قرب مقر رئيس الوزراء الأردني يوم الأحد. تصوير: محمد حامد - رويترز. (reuters_tickers)