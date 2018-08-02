الشرطة الأفغانية: مسلحون يخطفون ويقتلون ثلاثة أجانب في كابول
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كابول (رويترز) - قال مسؤولون أمنيون ودبلوماسي إن مسلحين اختطفوا وقتلوا ثلاثة أجانب كانوا يعملون لصالح شركة أغذية دولية في العاصمة الأفغانية كابول يوم الخميس.
وقال دبلوماسي كبير في كابول إن الثلاثة كانوا يعملون لدى شركة سوديكسو، ثاني أكبر شركة للأغذية وخدمات المطاعم في العالم.
وقال حشمت ستانكزاي المتحدث باسم قائد شرطة كابول لرويترز "تعرض هندي وماليزي ومقدوني للخطف وقتلوا. عثرنا على جثثهم".
وقال مسؤول أمني أفغاني إنهم عثروا على بطاقات هوية إلى جانب جثث الضحايا ويسعون للحصول على تأكيد بشأنها من الشركة.
ولم يتسن بعد الحصول على تعقيب من المسؤولين بشركة سوديكسو في أفغانستان.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)
رويترز