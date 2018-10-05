الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتنياهو مجددا في تحقيق فساد
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رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
القدس (رويترز) - خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاستجواب للمرة الثانية عشرة يوم الجمعة في إطار تحقيق مطول بشأن الفساد.
واستجوب المحققون نتنياهو لعدة ساعات في مقره الرسمي في القدس. وقالت راديو الجيش ووسائل إعلام أخرى إن التحقيق ركز على قضيتين أوصت الشرطة بالفعل بتوجيه اتهامات لنتنياهو بشأنهما.
وتتعلق إحدى القضيتين بمزاعم تقديم هدايا إلى نتنياهو وأسرته بينما تتعلق الأخرى بمزاعم مناقشته الحصول على تغطية أفضل في صحيفة يديعوت أحرونوت إحدى أكبر الصحف الإسرائيلية مقابل فرض قيود على صحيفة إسرائيل هايوم المنافسة.
ولم توجه اتهامات ضد رئيس الوزراء الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة ويصف الادعاءات بأنها لا أساس لها.
ويرجع الأمر في توجيه أي اتهامات إلى النائب العام الإسرائيلي. وحظي نتنياهو بمساندة شركاء له في الائتلاف الحاكم يقولون إنهم ينتظرون الخطوات القادمة للنائب العام.
وقالت الشرطة في بيان إن استجواب يوم الجمعة استمر "عدة ساعات" دون أن تقدم تفاصيل.
وقال متحدث باسم نتنياهو إن رئيس الوزراء "أجاب على كل سؤال بثقة كاملة وهو يعلم بوضوح أن شيئا لم يحدث وبالتالي لن يفضي الأمر إلى شيء".
وخضع نتنياهو للاستجواب بشأن قضية ثالثة تزعم فيها الشرطة أن ملاك أكبر شركة اتصالات إسرائيلية قدموا له ولزوجته تغطية خاصة بموقع إخباري على الإنترنت يهيمنون عليه مقابل حصولهم على خدمات خاصة من الجهات المنظمة لقطاع الاتصالات.
(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز