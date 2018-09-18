الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على من يشتبه أنه مهاجم فلسطيني في القدس
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القدس (رويترز) - أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار على فلسطيني يوم الثلاثاء قالت إنه حاول طعن يهودي قرب بوابة دمشق خارج البلدة القديمة في عيد الغفران (يوم كيبور) أقدس أيام الصيام لدى اليهود.
وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم "تحييد" المهاجم. وذكر شهود أن الشرطة أغلقت شارعا توجد به جثة ممدة على الأرض ومغطاة.
وأضاف المتحدث أن المهاجم يبلغ من العمر 26 عاما ومن مدينة قلنديا بالضفة الغربية المحتلة وأن وجوده في القدس غير قانوني بسبب حظر الدخول على الفلسطينيين خلال العيد اليهودي.
وقال شهود فلسطينيون إنهم رأوا الشرطة تلاحق شابا وتطلق النار عليه.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أشرف راضي)
رويترز