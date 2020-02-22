هذا المحتوى تم نشره يوم 22 فبراير, 2020 12:27 م

القدس (رويترز) - قال متحدث إن الشرطة الإسرائيلية قتلت بالرصاص رجلا حاول تنفيذ عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس يوم السبت.

وذكر ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة أن المشتبه به كان مسلحا بسكين عندما اقترب من أفراد الشرطة. وأضاف أن هوية المشتبه به لا تزال قيد التحري.

وعززت إسرائيل إجراءات الأمن في القدس في الأسابيع القليلة الماضية مع تصاعد التوتر بالمنطقة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة للسلام في الشرق الأوسط قبلت بها إسرائيل لكن الفلسطينيين رفضوها بوصفها منحازة لإسرائيل.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك