الشرطة الإسرائيلية تقول إنها قتلت فلسطينيا حاول دهس ضباط شرطة

هذا المحتوى تم نشره يوم 11 ديسمبر, 2018 01:03 م

القدس (رويترز) - قتلت الشرطة الإسرائيلية بالرصاص فلسطينيا قالت إنه حاول دهس مجموعة من ضباطها بسيارته في الضفة الغربية المحتلة يوم الثلاثاء.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الرجل لكنها لم تورد مزيدا من التفاصيل عن الواقعة التي جرت قرب مدينة الخليل.

وقال المتحدث ميكي روزنفيلد "فلسطيني مشتبه فيه قاد سيارته صوب مركبة أمنية وحاول دهس ضباط من شرطة الحدود يؤمنون المنطقة. رد الضباط على التهديد في الموقع بفتح النار على السيارة".

وفي واقعة منفصلة في الضفة الغربية قالت الشرطة إنها اعتقلت فلسطينيا اشتبهت أنه حاول دهس جنود بسيارته.

وفي يوم الأحد أصاب من يشتبه في أنه مسلح فلسطيني ستة إسرائيليين بإطلاق النار من سيارة أثناء سيرها على محطة للحافلات قرب مستوطنة يهودية بالضفة الغربية المحتلة.

ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفتيش ومداهمات في البلدات والقرى الفلسطينية في الأيام القليلة الماضية وشمل ذلك مكاتب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في رام الله. واندلعت اشتباكات في بعض المناطق بين فلسطينيين يلقون الحجارة وجنود إسرائيليين يطلقون الغاز المسيل للدموع.

وانهارت محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في 2014.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك