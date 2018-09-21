الشرطة البرازيلية تعتقل ممولا مزعوما لجماعة حزب الله اللبنانية
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ساو باولو (رويترز) - قالت السلطات البرازيلية يوم الجمعة إن الشرطة اعتقلت رجلا صنفته الولايات المتحدة باعتباره ممولا رفيع المستوى لجماعة حزب الله اللبنانية بعدما طلبت باراجواي احتجازه بتهم سرقة هوية.
كانت السلطات الأمريكية قد صنفت أسعد أحمد بركات في 2004 باعتباره أحد "أبرز (أعضاء حزب الله) وأشدهم تأثيرا".
وأضافت أنه عمل لفترة طويلة مسؤولا ماليا في الجماعة وكان مساعدا للمدير المالي للحزب في ذلك الحين.
ولم يتضح بعد ما إذا كان لبركات محام.
وقالت الشرطة الاتحادية البرازيلية في بيان يوم الجمعة إن المحكمة العليا في البلاد أجازت اعتقاله بعدما أصدرت السلطات في باراجواي مذكرة اعتقال بحقه في أواخر أغسطس آب.
وأضافت الشرطة أيضا أن السلطات الأرجنتينية اتهمته بغسل أموال بقيمة عشرة ملايين دولار من خلال ناد للقمار بمدينة بويرتو إيجوازو.
وسُجن بركات في باراجواي في الفترة من 2002 إلى 2008 بتهم التهرب الضريبي. وقالت الشرطة البرازيلية إن بركات عاش بعد الإفراج عنه في البرازيل وقام بأنشطة تجارية في باراجواي والأرجنتين وتشيلي.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز