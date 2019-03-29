الجزائر (رويترز) - استخدمت الشرطة الجزائرية مدافع المياه يوم الجمعة في محاولة لتفريق مئات الآلاف من المتظاهرين تجمعوا في العاصمة لمطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
متظاهرون يحملون العلم الوطني خلال احتجاج للمطالبة بتنحي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر يوم الجمعة. تصوير: رمزي بودينا - رويترز(reuters_tickers)
الجزائر (رويترز) - استخدمت الشرطة الجزائرية مدافع المياه يوم الجمعة في محاولة لتفريق مئات الآلاف من المتظاهرين تجمعوا في العاصمة لمطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)