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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أكتوبر, 2018 12:43 م 01 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 12:43

جندي في موقع انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبا للاتحاد الأوروبي في الصومال يوم الاثنين. تصوير: فيصل عمر- رويترز (reuters_tickers)