الشرطة الصومالية: انفجار سيارة ملغومة في موكب للاتحاد الأوروبي
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جندي في موقع انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبا للاتحاد الأوروبي في الصومال يوم الاثنين. تصوير: فيصل عمر- رويترز(reuters_tickers)
مقديشو (رويترز) - قالت الشرطة الصومالية ومتشددون إن حركة الشباب الإسلامية المتشددة نفذت هجوما انتحاريا بسيارة ملغومة على موكب للاتحاد الأوروبي يضم سيارات مصفحة في العاصمة مقديشو يوم الاثنين مما ألحق أضرارا بسيارة لكنه لم يتسبب في سقوط ضحايا.
ورأى شاهد من رويترز رجالا يجرون السيارة بعد تضررها في التفجير. وكانت السيارات المصفحة ترفع علمي إيطاليا والاتحاد الأوروبي. وقالت الشرطة إن الانفجار لم يسفر عن ضحايا.
وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب لرويترز "استهدفنا ضباطا من قوات الاتحاد الأوروبي بسيارة ملغومة. وسنورد تفاصيل عن الخسائر في وقت لاحق".
وتشن حركة الشباب هجمات من حين لآخر في البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي.
ويرغب المتشددون الموالون لتنظيم القاعدة في الإطاحة بالحكومة المركزية المدعومة من الغرب وفرض حكمهم الذي يستند إلى تفسير متشدد للشريعة الإسلامية.
والاتحاد الأوروبي أحد المصادر الرئيسية لتمويل قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والتي تساعد في حماية الحكومة المركزية في الصومال من الإسلاميين.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز