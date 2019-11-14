هذا المحتوى تم نشره يوم 14 نوفمبر, 2019 09:26 ص

المتظاهرون ضد الحكومة العراقية في ساحة التحرير يوم 13 نوفمبر تشرين الثاني 2019. تصوير: علاء المرجاني - رويترز

بغداد (رويترز) - قالت مصادر بالشرطة العراقية وفي القطاع الطبي إن قوات الأمن قتلت اثنين من المحتجين وأصابت 35 آخرين بجروح في بغداد يوم الخميس في حين يواصل آلاف العراقيين موجة احتجاجات مناهضة للحكومة.

وقالت المصادر إن أحد المحتجين توفي في الحال إثر اصطدام عبوة غاز مسيل للدموع برأسه وإن الآخر توفي في المستشفى متأثرا بجروح من قنبلة صوت أطلقتها قوات الأمن.

وقتل أكثر من 300 شخص منذ الأول من أكتوبر تشرين الأول مع إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على حشود المتظاهرين.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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