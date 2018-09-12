الشرطة العراقية: ستة قتلى و42 مصابا في هجوم انتحاري قرب تكريت
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تكريت (العراق) (رويترز) - قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 42 عندما فجر مهاجم انتحاري سيارة مليئة بالمتفجرات عند مطعم على طريق سريع قرب مدينة تكريت يوم الأربعاء.
وقالت الشرطة إن المهاجم استهدف مطعما عادة ما يرتاده أفراد قوات الأمن.
وقالت الشرطة والمصادر الطبية إن أغلب الضحايا كانوا مجموعة سياح عراقيين مسافرين على الطريق في حافلة توقفت عند المطعم.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن تنظيم الدولة الإسلامية كثيرا ما ينفذ مثل هذه الهجمات.
وقال مسؤولون أمنيون عراقيون إن من المرجح أن يشن تنظيم الدولة الإسلامية هجمات في العراق بعدما انهارت دولة الخلافة التي أعلنها وبعد طرد مقاتليه من مساحات كبيرة في غرب وشمال البلاد.
وشن مقاتلو التنظيم حملات خطف وقتل منذ ذلك الحين.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز