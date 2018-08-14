الشرطة العراقية: مقتل اثنين في انفجار قنبلة بسوق مزدحمة في بغداد
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رجل يمر بموقع انفجار قنبلة في سوق مزدحمة في بغداد يوم الثلاثاء. تصوير: وسام العقيلي - رويترز(reuters_tickers)
بغداد (رويترز) - قالت الشرطة العراقية إن شخصين قتلا وأصيب ستة بجروح إثر انفجار قنبلة في سوق مزدحمة في بغداد يوم الثلاثاء.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الانفجار الذي وقع في حي مدينة الصدر معقل رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي فازت كتلته البرلمانية في الانتخابات في مايو أيار الماضي.
وأعلن العراق النصر على تنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر كانون الأول لكن مسؤولين أمنيين يقولون إن من المرجح أن تشن الجماعة المتشددة هجمات بعد انهيار دولة الخلافة التي أعلنتها من جانب واحد وإخراج مقاتليها من جميع الأراضي التي سيطروا عليها في البلاد.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
رويترز