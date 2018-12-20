الشرطة المغربية تعتقل ثلاثة آخرين في قضية قتل دنمركية ونرويجية

هذا المحتوى تم نشره يوم 20 ديسمبر, 2018 10:38 ص

الرباط (رويترز) - قال متحدث باسم الشرطة المغربية يوم الخميس إن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة مشتبه بهم آخرين في قتل سائحتين إحداهما دنمركية والأخرى نرويجية في منطقة جبال أطلس.

وقالت السلطات المغربية يوم الأربعاء إنها تبحث عن ثلاثة آخرين بعد اعتقال شخص في مراكش. وقال النائب العام المغربي إن الشخص المعتقل ينتمي لجماعة متطرفة لكنه لم يحدد اسم الجماعة.

وعُثر على جثتي السائحتين الدنمركية لويسا فستراجر جيسبرسن (24 عاما) والنرويجية مارين يولاند (28 عاما) يوم الاثنين في منطقة معزولة قرب إمليل على الطريق إلى قمة توبقال وهي أعلى قمة في شمال أفريقيا.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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