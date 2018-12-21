الشرطة النرويجية: فيديو قتل سائحتين في المغرب يبدو حقيقيا

هذا المحتوى تم نشره يوم 21 ديسمبر, 2018 01:42 م

السائحة الدنمركية لويسا فستراجر جيسبرسن في صورة حصلت عليها رويترز من وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس. صورة لرويترز تحظر إعادة بيعها أو الاحتفاظ بها في أرشيف.

أوسلو (رويترز) - قالت الشرطة النرويجية يوم الجمعة إن مقطع فيديو يظهر قتل سائحتين نرويجية ودنمركية في المغرب على أيدي من يشتبه في أنهم من متشددي تنظيم الدولة الإسلامية حقيقي على الأرجح.

وعُثر على جثتي الدنمركية لويسا فستراجر جيسبرسن (24 عاما) والنرويجية مارين يولاند (28 عاما) يوم الاثنين في منطقة جبال أطلس على الطريق إلى قمة توبقال وهي أعلى قمة في شمال أفريقيا ومقصد شهير لتسلق الجبال.

وقالت السلطات المغربية إن أربعة مشتبه بهم اعتقلوا فيما يتصل بالقضية بايعوا الدولة الإسلامية في تسجيل فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل جريمة القتل. وأعلن المغرب أنه تم العثور على السائحتين مذبوحتين.

وقالت شرطة النرويج إن مقطع فيديو آخر جرى تداوله على الإنترنت لجريمة القتل يبدو حقيقيا.

وذكر مكتب التحقيق الجنائي الوطني في النرويج في بيان "فيما يتصل بتقييم الفيديو الذي يظهر عملية القتل.. ما زال هناك حاجة لاستكمال بعض عمليات التحليل الفني والتقييم".

وأضاف "لكننا ما زلنا نعتقد أنه لدينا أسباب للقول إنه حتى الآن لا يوجد أي شيء ملموس يظهر أن هذا الفيديو غير حقيقي".

ولم يتسن الاتصال بالشرطة النرويجية للحصول على مزيد من التعليقات بينما قالت شرطة الدنمرك إنها ما زالت تفحص الفيديو.

وتفادى المغرب إلى حد بعيد هجمات المتشددين مقارنة بدول أخرى في شمال أفريقيا. وكان آخر هذه الهجمات قد وقع في أبريل نيسان 2011 عندما لقي نحو 17 شخصا حتفهم في تفجير بمطعم في مراكش.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك