الشرطة تستجوب مسؤولين سابقين بشركة إسرائيلية للاشتباه بتورطهما بقضية رشوة
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تل أبيب (رويترز) - قالت الشرطة وهيئة الأوراق المالية في إسرائيل يوم الأحد إن الشرطة تحقق حاليا مع مسؤولين كبيرين سابقين في شركة (شيكون آند بينوي)، كبرى شركات الإنشاءات الإسرائيلية، فيما يتصل بتحقيق في قضية رشوة.
وذكر بيان مشترك للشرطة والهيئة أن الشرطة تحقق في شكوك بأن الشركة قدمت رشا لمسؤولين في حكومات أجنبية للإسراع في تنفيذ مشروعات بقيمة مئات الملايين من الدولارات في كينيا وغيرها من الدول.
وأضاف البيان أن التحقيق يجري بالتعاون مع جهات أجنبية دون مزيد من التفاصيل.
وأعلنت مجموعة (شيكون آند بينوي) في فبراير شباط أن الشرطة اعتقلت أربعة من الموظفين الحاليين والسابقين بإحدى الشركات التابعة لها في الخارج للتحقيق معهم للاشتباه بتورطهم في رشا بأفريقيا.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز