هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أكتوبر, 2019 06:21 م

مظاهرات ضد البطالة والفساد وضعف الخدمات في بغداد يوم الأربعاء. تصوير: ثائر السوداني - رويترز

البصرة (العراق) (رويترز) - قالت مصادر بالشرطة لرويترز إن اشتباكات بالأسلحة اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن في مدينة الناصرية بجنوب العراق يوم الأربعاء في حين تم نشر قوات مكافحة الإرهاب بعد أن فقدت الشرطة السيطرة على الوضع.

وقتل اثنان من المحتجين بالمدينة يوم الأربعاء وقتل آخر يوم الثلاثاء بعد أن أطلقت الشرطة الرصاص لتفريق المحتجين.

وقتل خمسة أشخاص في أنحاء البلاد وأصيب 132 على الأقل يوم الأربعاء مع تجدد الاشتباكات في البلاد بين المحتجين وقوات الأمن العراقية في أكبر تعبير عن الغضب الشعبي ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التي أمضت عاما واحدا في السلطة.

(تغطية صحفية عارف محمد -اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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