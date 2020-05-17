هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مايو, 2020 09:22 ص

القدس (رويترز) - قال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إنه تم العثور على سفير الصين لدى إسرائيل ميتا في بيته بإحدى ضواحي تل أبيب يوم الأحد.

ولم يعلق المتحدث على سبب وفاة السفير دو وي (57 عاما) الذي يوضح الموقع الإلكتروني للسفارة أنه أصبح سفيرا لبلاده في إسرائيل في فبراير شباط الماضي.

وقال المتحدث "في إطار الإجراءات المعتادة تتواجد وحدات من الشرطة في الموقع".

وقالت القناة التلفزيونية الثانية عشرة نقلا عن مسؤولين لم تكشف عن هويتهم بخدمات الطوارئ إن المؤشرات الأولية تبين أن السفير دو توفي أثناء نومه وإن أسباب الوفاة طبيعية.

(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك