هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أبريل, 2020 07:50 ص

القدس (رويترز) - قال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن قوات الأمن قتلت بالرصاص فلسطينيا بعد أن طعن شرطيا عند نقطة تفتيش قرب القدس يوم الأربعاء.

وأضاف المتحدث ميكي روزنفيلد "اقترب الإرهابي بسيارته من الشرطي الحدودي ... ثم طعنه بمقص". وتابع "تعامل أفراد الشرطة في المنطقة مع الهجوم وقُتل الإرهابي بالرصاص".

وأردف روزنفيلد قائلا إن الشرطي أصيب بجروح متوسطة جراء الهجوم قرب مستوطنة معاليه أدوميم اليهودية في الضفة الغربية المحتلة وأشار إلى العثور على عبوة ناسفة في المكان.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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