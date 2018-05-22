الشرطة: انفجار سيارة ملغومة في موكب عسكري في الصومال
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مقديشو (رويترز) - قال ضابط شرطة والمتحدث باسم حركة الشباب الإسلامية المتشددة لرويترز إن سيارة مغلومة تابعة الحركة انفجرت في موكب عسكري خارج مقديشو يوم الثلاثاء مما أسفر عن سقوط عدد غير معلوم من القتلى.
وقال رائد شرطة يدعى عبد القادر علي إن الهجوم استهدف موكبا عسكريا كان يمر في منطقة أفجوي على بعد نحو 30 كيلومترا شمال غربي مقديشو.
وأضاف "ما نؤكده أن مركبة عسكرية تعرضت لهجوم" وأضاف أن هناك ضحايا لكن عدد القتلى لم يتحدد بعد.
وقال المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب عبد العزيز أبو مصعب لرويترز إن الحركة مسؤولة عن الهجوم.
وتحارب الحركة المتحالفة مع تنظيم القاعدة للإطاحة بالحكومة المركزية التي يدعمها الغرب وفرض حكم قائم على تفسيرها المتشدد للشريعة.
كما تريد الحركة طرد قوة بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال التي تساعد في حماية حكومة الرئيس محمد عبد الله محمد.
وقال أبو مصعب "استشهد أحد مجاهدينا بعدما صدم بسيارته موكبا عسكريا صوماليا".
وأضاف أن الانفجار أسفر عن تدمير شاحنة عسكرية ومقتل 12 جنديا مضيفا أن سيارة أخرى في الموكب تعرضت لأضرار.
والجنود الذين كانوا في الموكب من القوات الخاصة بالجيش الصومالي الذين تلقوا تدريبا أمريكيا. واستهدفتهم حركة الشباب على نفس الطريق مرارا من قبل.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)
رويترز