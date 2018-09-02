الشرطة: محتجون يتجمعون عند مدخل حقل نهر بن عمر النفطي في جنوب العراق
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البصرة (العراق) (رويترز) - قالت الشرطة العراقية إن نحو 150 محتجا تجمعوا عند المدخل الرئيسي لحقل نهر بن عمر النفطي في البصرة بجنوب البلاد يوم الأحد وسط تصاعد التوتر في المدن الجنوبية بسبب سوء الخدمات العامة والفساد.
وقال مسؤولون في الحقل الذي تديره شركة نفط البصرة الحكومية إن عمليات الإنتاج تسير بشكل طبيعي.
ويقول مسؤولون نفطيون إن إنتاج حقل نهر بن عمر يبلغ حاليا 44 ألف برميل يوميا.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز