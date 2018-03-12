الشرطة: مقتل 10 أشخاص على يد الدولة الإسلامية في شمال العراق
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كركوك (رويترز) - قالت الشرطة العراقية ومسؤولون محليون إن مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية قتلوا 10 أشخاص على الأقل بينهم شيخ عشيرة سني في هجومين منفصلين يوم الأحد في محافظتي الموصل وكركوك بشمال العراق.
وأوضحت مصادر بالشرطة أن إسلاميين متشددين اقتحموا منزل شيخ عشيرة في قرية قرب بلدة الشرقاط إلى الجنوب من الموصل، كان يقود فصيلا سنيا يحارب التنظيم، وقتلوه وابنه واثنين كان يستضيفهما.
وانتزعت قوات عراقية مدعومة بمقاتلي عشائر سنية وبدعم أمريكي السيطرة على بلدة الشرقاط من تنظيم الدولة الإسلامية في 2016 لكن مسؤولين أمنيين يقولون إن عددا صغيرا من مقاتلي التنظيم لا يزالون ينشطون في المنطقة وبإمكانهم شن هجمات متفرقة.
وفي بلدة نجانة إلى الجنوب من مدينة كركوك النفطية قتل خمسة من أفراد أسرة واحدة على يد مسلحين في نقطة تفتيش أمنية مزيفة أقاموها على طريق رئيسي. والقتلى ينتمون للشيعة التركمان وهم الأب الذي كان جنديا عراقيا وزوجته الحبلى وطفلاه وصهره.
وقالت الشرطة إن جثث القتلى الخمسة عثر عليها متفحمة داخل سيارتهم المحترقة بعد فرار المسلحين من الموقع. واتهم ضابطان بالشرطة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية بشن الهجوم.
وقالت مصادر بالشرطة إن شخصا آخر قتل داخل سيارته خلال الهجوم.
وأعلن العراق في ديسمبر كانون الأول النصر على تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على ثلث مساحة البلاد تقريبا في 2014. ورغم ذلك لا يزال التنظيم يشن هجمات وينفذ تفجيرات في العاصمة بغداد ومناطق أخرى.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
رويترز