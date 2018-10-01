الشرطة: مقتل 10 على الأقل في انفجار قنبلة يدوية في ملهى ليلي بجنوب السودان
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جوبا (رويترز) - ذكرت الشرطة يوم الاثنين أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب عشرات آخرون بعد انفجار قنبلة يدوية في ملهى ليلي ببلدة ياميبو في غرب جنوب السودان.
وأبلغ جيمس منداي إينوكا مفوض الشرطة في ياميبو رويترز بأن ستة من المصابين في حالة حرجة وبأنه تم إجلاؤهم إلى العاصمة جوبا لتلقي العلاج.
وقال إينوكا إن الانفجار وقع في نحو الساعة 11 من مساء يوم الجمعة بالتوقيت المحلي عندما ألقى شخص "قنبلة يدوية على الملهى حيث كان 500 شخص يرقصون... عثرنا على أربعة قتلى في الحال".
وأضاف أن عدد القتلى زاد إلى عشرة بحلول يوم الاثنين بينما أصيب عشرات آخرون.
وأفاد بأن الحادث لا علاقة له بالحرب الأهلية التي تعصف بجنوب السودان منذ 2013 وتضع جيش الرئيس سلفا كير في مواجهة خصوم يقودهم ريك مشار نائب الرئيس السابق.
وقال إينوكا "إنه عمل إجرامي معزول وسيمثل المجرم للمحاكمة".
وقتل ما لا يقل عن 190 ألف شخص منذ بدء الصراع.
ووقع الطرفان المتحاربان الشهر الماضي اتفاقا من المتوقع أن ينهي القتال ويعيد قدرا من النظام والأمن إلى أحدث دولة أفريقية.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)
رويترز