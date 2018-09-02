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مقديشو (رويترز) - قالت الشرطة إن مكتبا حكوميا في العاصمة الصومالية مقديشو تعرض لهجوم انتحاري بسيارة ملغومة يوم الأحد.

وقال شاهد من رويترز إن دويا هائلا تردد في مقديشو وارتفعت سحب دخان في سماء المدينة.

وقال شرطي لرويترز إن سيارة ملغومة يقودها انتحاري صدمت مديرية هولوداغ في مقديشو مضيفا أنه لم يتسن بعد معرفة ما إذا كان هناك ضحايا.

ويعانى الصومال من العنف وانعدام القانون منذ عام 1991.

وتقاتل حركة الشباب الصومالية الإسلامية للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب والتي تحميها قوات حفظ السلام المفوضة من الاتحاد الأفريقي.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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رويترز