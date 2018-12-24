الشيخة لطيفة تعيش في منزلها مع أسرتها في دبي

هذا المحتوى تم نشره يوم 24 ديسمبر, 2018 01:41 م

دبي (رويترز) - قالت الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين إن الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم، ابنة حاكم دبي، في منزلها وتعيش مع أسرتها.

وكانت جماعات حقوقية دعت الإمارات إلى الكشف عن مكان الشيخة لطيفة وحالتها بعد تقارير في وسائل إعلام أجنبية بأنه تمت إعادتها قسرا بعد أن فرت من البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إنه بناء على طلب العائلة، التقت ماري روبنسون المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ورئيسة أيرلندا السابقة في 15 ديسمبر 2018 بالشيخة لطيفة في دبي.

وتابعت أنه بعد موافقتهما تم عرض صور لهما وهما مجتمعتان بعد الظهر مضيفة أنه خلال زيارتها لدبي تأكدت روبنسون من أن الشيخة لطيفة تحصل على الرعاية والدعم اللازمين.

وقالت الخارجية إن البيان يرد على المزاعم الكاذبة ويفندها ويقدم أدلة على أن الشيخة لطيفة في المنزل وتعيش مع أسرتها في دبي.

وقالت الوزارة إن بعثة الإمارات في جنيف قدمت البيان لمكتب الإجراءات الخاصة التابع لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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