هذا المحتوى تم نشره يوم 14 يناير, 2020 06:14 م

رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في صورة من أرشيف رويترز.

بغداد (رويترز) - دعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يوم الثلاثاء إلى خروج مليون عراقي في مظاهرة لتنديد "بالوجود الأمريكي وانتهاكاته" في العراق، وذلك بعد أن قتلت واشنطن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية ببغداد.

وكان البرلمان العراقي دعا الأسبوع الماضي القوات الأمريكية وغيرها من القوات الأجنبية إلى الرحيل وسط ردود فعل متزايدة على الضربة الجوية التي شنتها واشنطن وأودت كذلك بحياة قيادي بجماعة عراقية مسلحة.

وشنت إيران ردا على مقتل سليماني هجوما صاروخيا على أهداف أمريكية بالعراق، في تحرك أبرز مخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقال الصدر لأنصاره على تويتر "فهبوا يا جند الله وجند الوطن إلى مظاهرة (مليونية) سلمية موحدة تندد بالوجود الأمريكي وانتهاكاته".

وأضاف "سماء العراق وأرضه وسيادته تُنتهك من قبل القوات الغازية".

وللصدر عدد كبير من الأنصار وتمكن من حشد مئات الآلاف في شوارع بغداد في مظاهرات في السنوات الماضية.

ولم يفصح عن موعد الاحتجاجات أو مكانها.

لا يزال آلاف العراقيين يتجمعون في مظاهرات منفصلة مناهضة للحكومة في ساحة التحرير ببغداد كانت قد بدأت في أول أكتوبر تشرين الأول، مما يمهد الطريق أمام وقوع اشتباكات بين الجماعات المتناحرة.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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