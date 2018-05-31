هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مايو, 2018 12:10 م 31 مايو 2018 - آخر تحديث - 12:10

من ستيفاني نيبيهاي

جنيف (رويترز) - قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الخميس إنها سترسل فريقين من الجراحين المتخصصين في إصابات الحرب إلى غزة لإقامة وحدة جراحية في المستشفى الرئيسي بالقطاع لعلاج حالات الإصابة الشديدة من الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.

وقال روبرت مارديني مدير الصليب الأحمر لشؤون الشرق الأدنى والأوسط إنه منذ بدأت الاحتجاجات على الحدود بين غزة وإسرائيل يوم 30 مارس آذار، قتلت القوات الإسرائيلية 115 فلسطينيا وأصابت أكثر من 13 ألفا بينهم 3600 بالذخيرة الحية.

وشهد هذا الأسبوع أيضا أشد تصعيد للأعمال القتالية بين مسلحين فلسطينيين وإسرائيل منذ حرب غزة عام 2014.

وقال مارديني خلال مؤتمر صحفي في جنيف "المظاهرات في الآونة الأخيرة وأعمال العنف التي وقعت على طول حدود غزة منذ نهاية مارس فجرت أزمة صحية على نطاق غير مسبوق في هذا الجزء من العالم".

وسيقيم الصليب الأحمر وحدة جراحية بها 50 سريرا في مستشفى الشفاء أكبر مستشفيات غزة.

وقال مارديني "أولوياتنا الآن بوضوح هي مساعدة الضحايا المصابين بالرصاص. تخيل أن 1350 شخصا حالاتهم معقدة ويحتاج كل منهم من ثلاث إلى خمس جراحات أي نحو أربعة آلاف جراحة في المجمل نصفها ستجريه فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأضاف "أعتقد أن مثل هذا العبء سيكون ثقيلا على المستشفى (الجامعي) في جنيف".

وذكر أن إرسال الخبرات الطبية والأدوية والمعدات لمدة ستة أشهر سيعجل عملية الشفاء وسيخفف العبء عن نظام الرعاية الصحية المثقل.

وقال الطبيب جابرييل سالاثار أربيلايث منسق الصليب الأحمر لشؤون الصحة في إسرائيل والأراضي المحتلة للصحفيين عبر تطبيق سكايب "خلال الأسابيع الثمانية الماضية كانت الأولوية القصوى هي إنقاذ الأرواح والأطراف. احتياجات ما بعد العمليات الجراحية باتت هائلة في غزة".

وذكر جيسلان ديفورن رئيس الوفد الفرعي للصليب الأحمر في غزة أن كثيرين سيصبحون من ذوي الإعاقات الدائمة.

وقال مارديني أيضا إن اقتصاد غزة الذي تفرض عليه إسرائيل ومصر حصارا "يختنق" في ظل ارتفاع معدل البطالة وتوفر إمدادات الكهرباء لمدة ساعتين فحسب في اليوم وعدم معالجة مياه الصرف الصحي التي ينتهي بها الأمر في البحر.

وقال مارديني "غزة سفينة تغرق".

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

رويترز